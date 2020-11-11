Футбол: Неймар хоче подовжити контракт із "ПСЖ" на п'ять років
Укрінформ
Бразильський форвард французскоой команди "ПСЖ" Неймар веде з паризьким клубом переговори з приводу нового контракту.
28-річний зірковий гравець збірної Бразилії хоче залишитися в Парижі ще на п'ять років зі збереженням зарплати в 32 млн євро на рік, повідомляє ESPN.
Сторони можуть дійти згоди найближчим часом.
Раніше спортивний директор "ПСЖ" Леонардо повідомив про бажання зберегти лідерів команди - французького форварда Кіліана Мбаппе, іспанського захисника Хуана Берната, а також хавбеків німця Юліана Дракслера та аргентинця Анхеля Ді Марії.
Неймар перейшов до "ПСЖ" з іспанської "Барселони" 2017 року. Паризький клуб з 24-ма очками упевнено лідирує в поточному чемпіонаті Франції.
Фото: espn.com.