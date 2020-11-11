П'ятов: Футболісти збірної України спробують виконати завдання тренера

Голкіпер національної збірної України з футболу Андрій Пятов розповів про підготовку команди до поєдинків проти Польщі, Німеччини та Швейцарії.

Воротар зазначив, що наша команда прагнутиме виконати тренерські завдання, повідомляє пресслужба УАФ.

"У нас згуртована команда, де всі один за одного. Ми продовжуємо свій шлях і постараємося виконати поставлені тренером завдання. Шевченко сказав, що попереду три важливі поєдинки, прохідних матчів немає. Побажав усім удачі. Хотілося б здобути перемоги в усіх зустрічах. У Польщі буде товариська гра, в якій ми також маємо досягати максимального результату... У колективі немає обмежень у плані спілкування, оскільки всі пройшли тестування, усі здорові. Звичайно, побажаю здоров’я тим хлопцям, які раніше захворіли. Сподіваюся, вони незабаром повернуться. Ми повинні підтримувати один одного", - сказав голкіпер.

Як повідомлялося, товариський поєдинок Польща - Україна відбудеться сьогодні у Хожуві на Сілезькому стадіоні. Початок - о 21.45. У прямій трансляції матч покажуть телеканали "Україна" та "Футбол 1".

Потім у пІдопічних Андрія Шевченкка заплановані поєдинки Ліги націй проти Німеччини (14 листопада) та Швейцарії (17 листопада).

Фото: uaf.ua.