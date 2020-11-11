Жіноча бригада з України судитиме гру Ліги націй Сан-Марино - Гібралтар

Жіноча бригада з України судитиме гру Ліги націй Сан-Марино - Гібралтар

Укрінформ
На футбольному матчі другої групи дивізіону D Ліги націй Сан-Марино - Гібралтар працюватиме суддівська бригада з України на чолі з Катериною Монзуль.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба УАФ. 

На лініях Монзуль допомагатимуть Олександра Ардашева та Марина Стрілецька. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Анастасія Романюк.

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Матч  Сан-Марино - Гібралтар відбудеться у місті Серравалле (Сан-Марино) 14 листопада.

Фото: uaf.ua.

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