Перед матчем у Хожуві збірні України та Польщі мають історичний паритет

11 листопада збірна України проведе у Хожуві товариський футбольний поєдинок проти команди Польщі.

За всю історію протистояння суперників у їхніх взаємовідносинах спостерігається історичний паритет, повдіомляє пресслужба УАФ.

Тричі Україна перемагала, тричі зазнавала поразки, ще дві зустрічі закінчилися внічию. Навіть різниця забитих і пропущених м’ячів 9:9.

У товариських поєдинках українці поступилися полякам 1998 року (1:2 у Києві), перемогли суперників 2008-го (1:0 у Львові) та розійшлися миром 2010-го (1:1 у Лодзі).

У відбіркових матчах чемпіонату світу Україна після поразки 2000-го (1:3 у Києві) та нічиєї 2001-го (1:1 у Хожуві) двічі виграла 2013-го (3:1 у Варшаві і 1:0 у Харкові).

Остання зустріч суперників на груповій стадії Євро-2016 завершилася поразкою української збірної (0:1 у Марселі, Франція).

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Як повідомлялося, товариський поєдинок Польща - Україна відбудеться сьогодні у Хожуві на Сілезькому стадіоні. Початок - о 21.45. У прямій трансляції матч покажуть телеканали "Україна" та "Футбол 1".

Фото: uaf.ua.