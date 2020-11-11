Гірн: Усик дасть нелегкий бій будь-якому суперважковаговику у світі

Відомий британський промоутер Едді Гірн висловив ставлення до українського боксера Олександра Усика.

Гірн упевнений, що колишній абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі стане "непростим випробуванням" для будь-якого суперважковаговика, повідомляє Fightnews.info.

"Не можна дозволяти бійцям на кшталт Ломаченка та Усика диктувати темп і змушувати тебе постійно думати. Вони тебе виснажують. Тоні Беллью говорив про це. Він сказав, що після шести раундів вибився із сил, оскільки увесь час дивився на ноги Усика, а Олександр використовував праву руку, аби збити його з ритму. Але Дерек Чісора не виявив у цьому плані ніякої поваги... Єдиний недолік Усика - відсутність суперважкої артилерії, яка є у Вайлдера або Джошуа. Але у нього є його набір навичок, відмінне пересування та приголомшливі ноги. Він небезпечний. Я вважаю, що Усик дасть нелегкий бій будь-якому суперважковаговику у світі. Словом, я зацікавлений побачити, як все складеться 2021 року", - заявив промоутер.

Як повідомлялося, на початку листопада Олександр Усик провів свій другий бій у суперважкій вазі, перемігши у Великій Британії одноголосним рішенням суддів господаря рингу Дерека Чісору.

Фото: fightnews.info.