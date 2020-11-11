Макаренко: Після Франції ми переглянули ставлення до товариських ігор

Футбольний хавбек національної збірної України та бельгійського "Кортрейка" Євген Макаренко поділився очікуваннями від майбутнього товариського матчу проти збірної Польщі.

На його думку, ця зустріч стане доброю підготовкою до поєдинків Ліги націй, повідомляє Footballua.tv.

"Після матчу із Францією (1:7) усі ми, у першу чергу футболісти, якось переглянули своє ставлення до товариських ігор. Разом з тим, зустріч з Польщею, - це безумовно, підготовка до наступного матчу Ліги націй з Німеччиною. Потрібно готуватися від гри до гри, робити напрацювання і слідувати плану, який пропонує тренерський штаб. У будь-якому випадку, це добра підготовка і тренування", - підкреслив Макаренко.

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Як повідомлялося, товариський поєдинок Польща - Україна відбудеться 11 листопада у Хожуві на Сілезькому стадіоні. Початок - о 21.45. 14-го і 17 листопада підопічні Андрія Шевченка також у гостях проведуть вирішальні матчі Ліги націй відповідно проти Німеччини та Швейцарії відповідно.

Фото: uaf.ua.