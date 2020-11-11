Макаренко: Після Франції ми переглянули ставлення до товариських ігор
На його думку, ця зустріч стане доброю підготовкою до поєдинків Ліги націй, повідомляє Footballua.tv.
"Після матчу із Францією (1:7) усі ми, у першу чергу футболісти, якось переглянули своє ставлення до товариських ігор. Разом з тим, зустріч з Польщею, - це безумовно, підготовка до наступного матчу Ліги націй з Німеччиною. Потрібно готуватися від гри до гри, робити напрацювання і слідувати плану, який пропонує тренерський штаб. У будь-якому випадку, це добра підготовка і тренування", - підкреслив Макаренко.
Як повідомлялося, товариський поєдинок Польща - Україна відбудеться 11 листопада у Хожуві на Сілезькому стадіоні. Початок - о 21.45. 14-го і 17 листопада підопічні Андрія Шевченка також у гостях проведуть вирішальні матчі Ліги націй відповідно проти Німеччини та Швейцарії відповідно.
Фото: uaf.ua.