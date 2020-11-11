Румунські арбітри розсудять матч Німеччина - Україна у Лізі націй УЄФА

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) призначив арбітрів на чергові поєдинки групового турніру Ліги націй УЄФА.

Зустріч між національними збірними Німеччини та України судитимуть рефері з Румунії, повідомляє Укрінформ.

Суддівську бригаду очолить 40-річний Овідіу Хацеган, асистентами якого стануть Октавіан Шовре і Себастьян Георге, четвертий арбітр - Себастьян Колцеску.

Матч Німеччина - Україна відбудеться у суботу, 14 листопада, на "РБ Арені" у Лейпцигу. Початок - о 21.45 за київським часом.

У паралельному матчі групи А4 Ліги націй на "Санкт-Якоб Парк" в Базелі зійдуться збірні Швейцарії та Іспанії.

Турнірне становище команд в після 4-х турів: Іспанія - 7 очок, Німеччина - 6, Україна - 6, Швейцарія - 2.

На фото: Овідіу Хацеган (Getty Images).