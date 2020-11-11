Сьогодні збірна України з футболу зустрічається з командою Польщі

Футболісти національної збірної України у середу, 11 листопада, проведуть товариський матч, в якому на виїзді зустрінуться з командою Польщі.

Поєдинок, який пройде на Сілезькому стадіоні в Хожуві, покаже телеканал "Футбол 1". Початок гри о 21.45 за київським часом, передає Укрінформ.

На матчі Польщі та України працюватиме суддівська бригада із Австрії, яку очолює 37-річний Мануель Шюттенгрубер.

Це буде дев'ята зустріч національних збірних України та Польщі. Загальна статистика - по три рази вигравала кожна з команд, двічі гри завершувалися внічию.

Нагадаємо, футболісти збірної України 14 і 17 листопада проведуть заключні матчі у груповому турнірі Ліги націй УЄФА в яких команда Андрія Шевченка на виїзді зійдеться відповідно з командами Німеччини (Лейпциг) та Швейцарії (Люцерн).

Турнірне становище у групі 4 ліги А: Іспанія - 7 очок, Німеччина - 6, Україна - 6, Швейцарія - 2.

Фото: uaf.ua.