«Перший капітан»: вийшла книга про Валентина Уткіна

Видання стане чудовим подарунком для всіх українських хокейних вболівальників.

Днями побачила світ книжка «Перший капітан», присвячена видатній постаті українського хокею Валентину Уткіну, повідомляє Укрінформ.

Свого часу 29-річний результативний форвард став першим капітаном новачка елітного дивізіону – хокейного клубу київського «Динамо». Потім працював у тренерському штабі команди з берегів Дніпра. А коли у столичному спорткомплексі «Авангард» відкрилася дитячо-юнацька школа олімпійського резерву «Сокіл», її незмінним директором протягом трьох десятиліть був заслужений тренер України Валентин Павлович Уткін.

Тисячі київських хлопців він не лише навчив впевнено стояти на льоду, виховав справжніх чоловіків: хто пройшов «школу Уткіна», запам’ятав його уроки на все життя. Серед його учнів такі відомі українські хокеїсти, як Олексій Житник і Дмитро Христич, Анатолій Найда і Олександр Победоносцев, Олександр Годинюк і Олег Шафаренко.

Про свого товариша на сторінках книги розповідають його найближчий друг – чемпіон Союзу-1961 у складі футбольного київського «Динамо» Анатолій Сучков, олімпійський чемпіон зимових Ігор-1992 Олексій Житник, директор Інституту мікробіології і вірусології, академік НАН України Валентин Підгорський, відомий актор Алім Федоринський, його партнери по команді і вихованці, рідні і друзі.

У січні 2014 року в Києві відбувся перший дитячий міжнародний турнір, присвячений пам’яті блискучого хокеїста і тренера. Змагання стали традиційними і кожної зими збирають у столиці юних талановитих вихованців з різних міст України, а також іноземних держав. На черговому турнірі його учасники отримають екземпляри виданої книжки як сувенір.

Книжка «Перший капітан» - вшанування легенди вітчизняного хокею, яка присвятила все своє життя улюбленій грі мільйонів. Видання неодмінно зацікавить широку аудиторію – від спортивної громадськості до пересічних читачів.

Фото: сайт УХЛ