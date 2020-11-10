Бокс: українець Богачук проведе у Голлівуді бій з американцем Адамсом
Укрінформ
Непереможений український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук проведе бій у Голлівуді (США) проти експретендента на титул чемпіона світу американця Брендона Адамса.
Поєдинок відбудеться 3 грудня, повідомляє Klitschko-brothers.com.
Українець вийде в ринг під час шоу Ring City USA. Бій транслюватиметься на каналі NBC Sports Network.
"З нетерпінням чекаю на поєдинок з Брендоном Адамсом. Він досвідчений боєць, який вже боровся за титул чемпіона світу. Я готовий прийняти цей виклик", - зазначив Богачук.
Додамо, що на профі-рингу 25-річний уродженець Вінниці Богачук виграв нокаутом усі свої 18 боїв. 31-річний Адамс з Лос-Анджелеса має 21 перемогу (13 - нокаутом) та 3 поразки.
Фото: klitschko-brothers.com.