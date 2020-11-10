Регулярний чемпіонат НБА може розпочатися 22 грудня
Укрінформ
Регулярний сезон північноамериканської Національної баскетбольної асоціації (НБА) може стартувати до кінця 2020 року.
Як повідомляється на сайті організації, представники клубів в профспілці гравців проголосували за те, щоб почати сезон 22 грудня, передає Укрінформ.
При цьому зацікавленим сторонам ще належить обговорити додаткові деталі. Планується, що кожна команда проведе по 72 матчі. Початок тренувальних зборів попередньо намічено на 1 грудня.
Нагадаємо, чинним переможцем НБА є "Лос-Анджелес Лейкерс".