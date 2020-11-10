Корнієнко: Сидорчук вчинив по-людськи - написав мені, вибачився

Футбольний захисник донецького "Шахтаря" Віктор Корнієнко прокоментував свою травму, через яку він не повернеться на поле до кінця 2020 року.

Епізод за участю динамівця Сергія Сидорчука, який призвів до травми, він назвав "ігровим моментом", повідомляє Footballua.tv.

"Коли отримав виклик до збірної України, був дуже задоволений. Кожен футболіст мріє про такий виклик. Готовий був їхати, доводити, а коли мені сказали, що я не поїду, десь маленька сльоза потекла. Потім узяв себе в руки і зрозумів, що не треба опускати голову. Треба сподіватися на те, що повернуся сильнішим і покажу себе ще краще... Це був ігровий момент, у кожного можуть бути такі помилки. Сидорчук вчинив по-людськи - написав мені, вибачився", - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, Корнієнко отримав травму в матчі чемпіонату України "Динамо -" Шахтар "(0:3).

Фото: shakhtar.com.