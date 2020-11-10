Бокс: WBC хоче назвати нову вагову категорію «Бріджер»

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман запропонував свою назву для нової вагової категорії - "Бріджер".

Межі цієї категорії можуть встановити на рівні 200-224 фунтів (приблизно 90,7-99,7 кг), повідомляє Boxing Scene.

Сулейман пояснює введення нового ваги в боксі тим, що в останні роки суперважковаговики значно додали в габаритах.

"Ми вирішили створити нову вагову категорію " Бріджер" в якості мосту (англ. Bridge), що необхіден для боксерів, які перебувають у проміжку 220-224 фунтів. На появу такої назви надихнув шестирічний хлопчик Бріджер Вокер, який героїчно врятував сестру від нападу дикого собаки" , - зазначив Сулейман.

Титулом WBC у суперважкій вазі володіє британець Тайсон Ф'юрі, у першій важкій вазі - конголезець Ілунга Макабу.

Фото: boxingscene.com.