УХЛ: «Кременчук» обіграв «Білий Барс», «Сокіл» переміг в дербі

П’ята поспіль перемога «Кременчука».

В українській хокейній лізі (УХЛ) триває регулярний чемпіонат. В матчі 6-го туру «Кременчук» переміг на власному льоду «Білий Барс» (Біла Церква) 8:3, повідомляє Укрінформ.

«Кременчук» здобув п’яту поспіль перемогу в сезоні, обігравши вдома «Білий Барс» - 8:3. У складі «Кременчука» шайби закинули: Кисельов-2, Коробов-2, Созонов, Деніскін-3. За команду з Білої Церкви відзначилися Грабовецький, Благой, Даниленко.

В іншому матчі ігрового дня зіграли столичні клуби. Переможцем дербі став «Сокіл», який обіграв «Крижаних Вовків» - 5:4. Шайби закидали: Гончаренко, Олендаренко, Ступак, Рубан, Сімчук – у «Сокола»; Ємелін, Маландін, Жигалов, Сурін – у «Вовків».

Топ-3 лідерів: 1.«Донбас» - 10 (5), 2.«Кременчук» - 10 (6), 3.«Сокіл» - 8 (5).

Як повідомляв Укрінформ, в матчах 5-го туру регулярного чемпіонату «Донбас» переміг на чужому льоду «Дніпро» (Херсон) 5:2, а «Краматорськ» здобув першу історичну перемогу, обігравши на виїзді «Маріуполь» - 2:1.

Фото: сайт УХЛ