Збірна України втратила захисника Попова, у нього коронавірус

Команда Андрія Шевченка розпочала збір перед матчами з Польщею, Німеччиною і Швейцарією.

Захисник «Динамо» і збірної України Денис Попов здав позитивний тест на коронавірус. Він пропустить листопадовий збір національної команди, повідомляє сайт УАФ.

Тестування збірна провела сьогодні, 9 листопада, вранці перед початком збору. Більше ні в кого з представників команди вірус не виявлений.

Увечері команда провела тренування після отримання результатів тестів.

Зараз у складі збірної України 25 футболістів.

Читайте також: Шевченко довикликав до збірної України голкіперів Паньківа та Різника

Воротарі: Андрій П'ятов («Шахтар»), Андрій Лунін («Реал», Іспанія), Юрій Паньків («Олександрія»), Дмитро Різник («Ворскла»).

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Валерій Бондар (всі - «Шахтар»), Ілля Забарний («Динамо»), Євген Чеберко (ЛАСК, Австрія), Юхим Конопля («Десна»), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Марлос (всі - «Шахтар»), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков (обидва - «Динамо»), Євген Макаренко («Кортрейк», Бельгія), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва - «Ференцварош», Угорщина), Руслан Малиновський («Аталанта», Італія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія).

Нападники: Роман Яремчук («Гент», Бельгія), Жуніор Мораес («Шахтар»).

11 листопада відбудеться товариський матч проти збірної Польщі, 14 листопада Україна зіграє проти Німеччини в Лізі націй, 17 листопада - проти Швейцарії.