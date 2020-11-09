Захисник "Шахтаря" Корнієнко через травму вибув до кінця року

Директор департаменту медицини футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк) Дмитро Скибинський розповів про травму захисника комнду Віктора Корнієнка, отриману у матчі чемпіонату України з київським "Динамо".

За словами Скабинського, лікування і реабілітація футболіста за попередніми оцінками займе від 4-х до 6-ти тижнів, повідомляє пресслужба донецької команди.

"Корнієнко отримав травму паприкінці першого тайму в результаті фолу Сергія Сидорчука. Сьогодні ми провели медичний огляд: виявлено розрив латеральних зв'язок гомілкостопу з частковим пошкодженням межберцового синдесмозу. Футболіст був на порозі оперативного лікування. Це серйозна травма. Лікування та реабілітація Корнієнко за попередніми оцінками займе від 4-х до 6-ти тижнів", - зазначив директор департаменту медицини "Шахтаря".

Через травму Віктор Корнієнко не їде до розташування національної збірної України, куди раніше отримав дебютний виклик, і не зіграє в усіх матчах, що залишилися "Шахтарю" до кінця року: 3 - у Лізі чемпіонів і 4 - у Прем'єр-лізі.

Як повідомляв Укрінформ, у «Шахтаря» травмований також інший лівий захисник – Ісмаїлі. Ще в червні бразилець переніс операцію після розриву передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба.

Фото: shakhtar.com.