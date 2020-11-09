На футбольному матчі Польща - Україна працюватимуть австрійські судді

Товариський поєдинок Польща - Україна, який відбудеться 11 листопада, обслуговуватиме суддівська бригада з Австрії.

Як передає Укрінформ, головним арбітром виступить 37-річний Мануель Шюттенгрубер, повідомляє пресслужба УАФ.

На лініях Шюттенгруберу допомагатимуть Роланд Бранднер та Роланд Рідель. Четвертий арбітр - Крістофер Ягер.

Додамо, що футбольна зустріч Польща - Україна пройде у середу в Хожуві на Сілезькому стадіоні (початок - о 21.45).

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На фото: Мануель Шюттенгрубер/manuelschuettengruber.com.