Марченко програв на тай-брейку Поспішилу у першому колі турніру в Софії

Український тенісист Ілля Марченко мав шанс у понеділок вийти до другого раунду престижного турніру ATP Tour 250 Sofia Open у столиці Болгарії із призовим фондом 389 тис 270 євро.

У стартовому колі Ілля (№216 АТР) у напруженій боротьбі поступився 74-й "ракетці" світу Вашеку Поспішилу з Канади - 2:6, 7:5, 6:7 (5:7). Характерно, що на тай-брейку українець вів 4:0, але вирішальні подачі були за суперником, передає Укрінформ.

Поєдинок тривав 2 години 45 хвилин.

У другому раунді (1/8 фіналу) Поспішил зустрінеться з четвертим сіяним Яном-Леонардом Штруфом (Німеччина, №36 АТР).

Фото: btu.org.