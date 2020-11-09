Завацька поступилася у першому колі основної сітки турніру WTA в Лінці

Українська тенісистка Катаріна Завацька (№118 WTA) пройшла кваліфікацію, але не зуміла подолати перше коло основної сітки турніру WTA в Лінці (Австрія) із призовим фондом 225 тис 500 дол.

У понеділок 20-річна уродженка Луцька поступилася росіянца Варварі Грачовій (95) - 4:6, 5:7, передає Укрінформ. Суперниці провели на корті 1 годину 50 хвилин. Читайте також: Світоліна зберігає п'яту позицію в рейтингу WTA Як повідомлялося, в основній сітці турніру Upper Austria Ladies Linz також зіграють українські тенісистки Даяна Ястремська (№29 WTA), Марта Костюк (99) та Ангеліна Калініна (163). Фото: j48tennis.net.