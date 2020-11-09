Завацька поступилася у першому колі основної сітки турніру WTA в Лінці
Укрінформ
Українська тенісистка Катаріна Завацька (№118 WTA) пройшла кваліфікацію, але не зуміла подолати перше коло основної сітки турніру WTA в Лінці (Австрія) із призовим фондом 225 тис 500 дол.
У понеділок 20-річна уродженка Луцька поступилася росіянца Варварі Грачовій (95) - 4:6, 5:7, передає Укрінформ.
Суперниці провели на корті 1 годину 50 хвилин.
Як повідомлялося, в основній сітці турніру Upper Austria Ladies Linz також зіграють українські тенісистки Даяна Ястремська (№29 WTA), Марта Костюк (99) та Ангеліна Калініна (163).
Фото: j48tennis.net.