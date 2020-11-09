Костишина визнали кращим тренером 9 туру чемпіонату України

Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки 9-го туру чемпіонату країни серед клубів Прем'єр-ліги.

Кращим наставником став головний тренер ковалівського "Колоса" Руслан Костишин, повдіомляє пресслужба об'єднання.

"Підопічні Руслана Костишина завдали виїзної поразки "Дніпру-1" (2:0), увійшовши до п’ятірки найкращих", - зазначається у повідомленні.

Підкреслюється також, що в останніх турах результати "Колоса" були нерівними, але є нюанс, який вирізняє команду високого класу та доброго підбору досвідчених гравців. На виїзді команда грає дуже впевнено - із останніх трьох гостьових матчів виграла два та один завершила внічию. Четверте місце за результатами виїзних матчів - непоганий результат для ковалівців.

Фото: uafc.org.