Тарас Степаненко - кращий футболіст дев'ятого туру УПЛ

Захисник донецької футбольної команди "Шахтар" Тарас Степаненко став кращим гравцем 9-го туру чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

Як передає Укрінгформ, про це повідомляє пресслужба УПЛ.

За підсумками голосування Степаненко випередив нападників "Маріуполя" Данила Сікана та Беніто з донецького "Олімпіка".

До експертної ради УПЛ увійшли Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський та інші футбольні фахівці.

Фото: upl.ua.