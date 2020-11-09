Тарас Степаненко - кращий футболіст дев'ятого туру УПЛ
Укрінформ
Захисник донецької футбольної команди "Шахтар" Тарас Степаненко став кращим гравцем 9-го туру чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.
Як передає Укрінгформ, про це повідомляє пресслужба УПЛ.
За підсумками голосування Степаненко випередив нападників "Маріуполя" Данила Сікана та Беніто з донецького "Олімпіка".
До експертної ради УПЛ увійшли Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський та інші футбольні фахівці.
Фото: upl.ua.