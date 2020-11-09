«Шахтар» скористався проблемами «Динамо» і виграв дербі

Донецький «Шахтар» здобув впевнену перемогу в українському «класичному».

Київське «Динамо» поступилося донецькому «Шахтарю» з рахунком 3:0 в центральному матчі осінньої частини УПЛ. Таким чином «гірники» скоротили відставання від киян до одного залікового пункту(20:19 наразі). Деталі українського дербі та про «перемогу ковіду», як назвав матч Мірча Луческу.

Ресурси команд перед грою

Ще недавно «Шахтар» сам постраждав від спалаху коронавірусу в команді. В наслідок цього підопічні Каштру грали в Лізі чемпіонів без своїх перевірених лідерів. Команда провела фантастичний матч проти «Реала», молодь виконала план на гру з «Інтером», але з «Боруссією» відверто провалилася. «Шахтар» перечекав скрутні часи і на матч з киянами міг розраховувати практично на всіх виконавців (поза грою лише травмовані Кривцов, Ісмаїлі та Коноплянка).

На противагу, в «Динамо» був пік захворюваності на ковід (12 футболістів). Перед самою грою стало зрозуміло, що команді не допоможуть Супряга, Шепелєв і Лєднєв (здали позитивний тест). Команда зіграла виснажливу гру проти «Барселони» в Лізі чемпіонів. Фактично тим самим складом «Динамо» збиралося грати принциповий матч проти «гірників».

Наставник «Шахтаря» Луїш Каштру виставив мікс з молодих і перевірених гравців. У Луческу, натомість, на лаві запасних було усього чотири польових гравці. Вийшли всі здорові, на кого міг розраховувати румунський тренер.

«Сьогодні виграв ковід, але програв фейр-плей (чесна гра). Результат чемпіонату мають вирішувати команди на полі, а не ковід» - розчаровано скаже після гри тренер «Динамо» Мірча Луческу.

Результат по грі

«Шахтар» розпочав матч з позиції сили, «Динамо» розраховувало зіграти від захисту й шукало щастя на контратаках. В першому таймі статистичні показники були майже рівними з перевагою «гірників». Володіння м’ячем – 54:46, удари в площину – 3:1. Біля воріт «Динамо» виникали гостріші моменти. Перший гол «привіз» воротар киян Руслан Нещерет. Мораєс не пробачає подібну гру на виході – 1:0.

Точкою неповернення стала червона картка Сидорчуку за грубий фол проти Корнієнка. Попри це, динамівцям не варто списувати невдалий результат на вилучення капітана. Навіть за рівних складів кияни не пропонували в атаці нічого особливого.

В другому таймі перевага «Шахтаря» стала незаперечною: п’ять ударів в площину за тотального контролю м’яча. «Гірники» ще двічі розписалися у воротах Нещерета і довели рахунок до розгромних 3:0. Особливо яскраво в складі «Шахтаря» виглядав Додо. Він буквально «випалив» правий фланг. Натомість, один з лідерів «Динамо» минулого сезону Бенджамін Вербич виявився відверто не готовим до гри.

«В кожному матчі ми намагаємося виставляти склад, який підходить на гру. Це не ротація, в ній немає сенсу, бо ми встигли відновитися до поєдинку з «Динамо», - сказав після матчу тренер «гірників» Луїш Каштру.

Адаптація до сучасних реалій

Чемпіонат України зберіг інтригу і це добре для українського вболівальника. Ні «Динамо», ні «Шахтарю» не можна помилятися. Зараз на вагу золота кожен заліковий пункт. Це означає, що жодна команда не відбуватиме номер в подальших матчах.

Весь світ, зокрема футбол, страждає через пандемію коронавірусу. Команди не мають змоги виставляти оптимальні склади, гравці, що перехворіли, не встигають набрати оптимальні кондиції. Нашим грандам варто пристосовуватися і виходити з форс-мажорних ситуацій. Попереду в обох колективів ключові матчі в групі Ліги чемпіонів. Гравцям і персоналу варто дотримуватися всіх санітарно-епідеміологічних норм.

Віталій Ткачук, Київ

Фото: сайт ФК "Шахтар"