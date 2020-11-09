Ла Ліга: «Реал» програв «Валенсії»

Суперник «Шахтаря» в ЛЧ зазнав другої поразки в чемпіонаті.

В матчі 9-го туру чемпіонату Іспанії (Ла Ліга) «Реал» програв на чужому полі «Валенсії» - 1:4, повідомляє Укрінформ.

«Реал» зазнав другої поразки в сезоні, поступившись на виїзді «Валенсії» 1:4. Бензема вивів гостей вперед на 23-й хвилині, але далі забивали лише господарі. Солер реалізував одразу три пенальті, а захисник мадридців Варан забив м’ячі у власні ворота.

«Реал» після цієї поразки опустився на 4-е місце – 16 (8). Топ-3 Ла Ліги на цей момент: 1.«Реал Сосьєдад» - 20 (9), 2.«Вільярреал» - 18 (9), 3. «Атлетіко» - 17 (7).

Фото: AS