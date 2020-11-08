Гол Яремчука приніс «Генту» нічию в матчі з «Андерлехтом»

Український нападник забив вже вісім м’ячів в чемпіонаті Бельгії.

В матчі 12-го туру чемпіонату Бельгії «Гент» зіграв вдома внічию з «Андерлехтом» 1:1, повідомляє Укрінформ.

Український нападник «Гента» Роман Яремчук забив м’яч на 89-й хвилині, який приніс його команді нічию в матчі з «Андерлехтом» - 1:1.

Це вже восьмий гол Яремчука в 15 матчах за «Гент» цього сезону. Ще один українець «Генту» Роман Безус вийшов на заміну на 46-й хвилині.

Після 12-и турів «Гент» набрав 13 очок і посідає в чемпіонаті Бельгії 12-е місце.