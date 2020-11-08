«Зоря» і «Ворскла» зіграли без голів у матчі футбольної Прем'єр-ліги України

Луганська "Зоря" і полтавська "Ворскла" розійшлися миром у матчі 9-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги.

Поєдинок "Зоря" - "Ворскла" на "Славутич-Арені" у Запоріжжі завершився з рахунком 0:0, передає Укрінформ.

Арбітр зустрічі Євген Арановський показав на 59-й хвилині червону картку форварду господарів Дмитру Хомченовському, а на 69-й хвилині за друге попередження вилучив з поля півзахисника гостей Павла Ребенка.

Результати інших матчів:

"Дніпро-1" - "Колос" (Ковалівка) - 0:2

голи: Євген Селезньов (25, з пенальті), Євген Смирний (58);

"Олімпік" (Донецьк) - "Маріуполь" - 3:3

голи: Беніто (36), Сергій Політило (79), Ібрагім Каргбо (90+4) - Данило Сікан (44, з пенальті), Дмитро Мишньов (45+2, з пенальті), В'ячеслав Танковський (73);

"Олександрія" - "Львів" - 1:0

гол: Максим Третьяков (70, з пенальті);

"Десна" (Чернігів) - "Минай" - 1:0

гол: Пилип Будківський (80);

"Рух" (Львів) - "Інгулець" (Петрове Кіровоградської області) - 2:2

голи: Маріан Мисик (51), Даніель Кондраков (55, з пенальті) - Младен Бартулович (17, з пенальті), Олександр Козак (57)

"Динамо" (Київ) - "Шахтар" (Донецьк) - 0:3

голи: Жуніор Мораес (34), Маркос Антоніо (66), Алан Патрік (73).

Турнірне становище: "Динамо" - 20 очок (після 9-ти ігор), "Шахтар" - 19 (9), "Ворскла" - 16 (9), "Десна" - 16 (9), "Колос" - 15 (9), "Олімпік" - 13 (9), "Олександрія" - 13 (9), "Маріуполь" - 12 (9), "Зоря" - 11 (9), "Дніпро-1" - 8 (9), "Інгулець" - 7 (9), "Минай" - 6 (8), "Рух" - 4 (9), "Львів" - 4 (8).

Фото пресслужби ФК «Зоря».