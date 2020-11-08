АПЛ: «Ман Сіті» зіграв внічию з «Ліверпулем»

Український півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко провів увесь матч в запасі.

В центральному матчі 8-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Сіті» не зміг обіграти на своєму полі «Ліверпуль» - 1:1, повідомляє Укрінформ.

Гості вийшли вперед на 13-й хвилині – Салах реалізував пенальті. На 31-й хвилині Габріел Жезус рахунок зрівняв. Наприкінці першого тайму Де Брюйне міг вивести «Ман Сіті» вперед, але не забив одинадцятиметровий. У підсумку, матч завершився внічию 1:1.

В першій трійці АПЛ розташувалися: 1.«Лестер» - 18 (8), 2.«Тоттенгем» - 17 (8), 3.«Ліверпуль» - 17 (8). «Ман Сіті» посідає 11-е місце (12 очок після 7 матчів).

Фото: Getty Images