«Динамо» програло «Шахтарю» в українському «класико»

Футболісти київського "Динамо" поступилися донецькому "Шахтарю" у центральному матчі 9-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги.

Вітчизняне дербі "Динамо" - "Шахтар" на столичному НСК "Олімпійський" завершилося з рахунком 3:0 на користь "гірників", передає Укрінформ.

М'ячі забили Жуніор Мораес, якому на 34-й хвилині асистував Додо, Маркос Антоніо (66) - після пострілу Тараса Степаненка, та Алан Патрік (73).

Кияни наприкінці першого тайму залишилися у меншості - за фол проти півзахисника "гірників" Віктора Корнієнка червону картку отримав капітан "біло-синіх" Сергій Сидорчук (45+1).

Відзначимо, що через коронавірус "Динамо" не змогло заявити 12 гравців основного складу.

Це була 66-та зустріч команд у чемпіонаті України. На рахунку "Динамо" 24 перемоги при 17 нічиїх та 25 поразках (різниця м'ячів 81:82). На своєму полі "біло-сині" приймали "гірників" 33 рази: 16 перемог, 7 нічиїх та 10 поразкок (48:37).

У заключному поєдинку туру луганська "Зоря" на "Славутич-Арені" у Запоріжжі приймає полтавську "Ворсклу".

Результати інших матчів:

"Дніпро-1" - "Колос" (Ковалівка) - 0:2

голи: Євген Селезньов (25, з пенальті), Євген Смирний (58);

"Олімпік" (Донецьк) - "Маріуполь" - 3:3

голи: Беніто (36), Сергій Політило (79), Ібрагім Каргбо (90+4) - Данило Сікан (44, з пенальті), Дмитро Мишньов (45+2, з пенальті), В'ячеслав Танковський (73);

"Олександрія" - "Львів" - 1:0

гол: Максим Третьяков (70, з пенальті);

"Десна" (Чернігів) - "Минай" - 1:0

гол: Пилип Будківський (80);

"Рух" (Львів) - "Інгулець" (Петрове Кіровоградської області) - 2:2

голи: Маріан Мисик (51), Даніель Кондраков (55, з пенальті) - Младен Бартулович (17, з пенальті), Олександр Козак (57).

Турнірне становище: "Динамо" - 20 очок (після 9-ти ігор), "Шахтар" - 19 (9), "Десна" - 16 (9), "Ворскла" - 15 (8), "Колос" - 15 (9), "Олімпік" - 13 (9), "Олександрія" - 13 (9), "Маріуполь" - 12 (9), "Зоря" - 10 (8), "Дніпро-1" - 8 (9), "Інгулець" - 7 (9), "Минай" - 6 (8), "Рух" - 4 (9), "Львів" - 4 (8).

Фото: ФК "Шахтар".