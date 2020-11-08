«Рух» та «Інгулець» продовжили безвиграшні серії в сезоні УПЛ

Львівський "Рух" не зміг у більшості обіграти "Інгулець" із селища Петрове Кіровоградської області у поєдинку 9-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ).

Матч "Рух" - "Інгулець" на "Арені Львів" завершився з рахунком 2:2, передає Укрінформ.

М'ячі забили: Маріан Мисик, який відзначився на 51-й хвилині, Даніель Кондраков (55, з пенальті) - у складі "Руха"; Младен Бартулович (17, з пенальті), Олександр Козак (57) - в "Інгульця".

"Інгулець" догравав поєдинок у меншості - на 39-й хвилині за друге попередження червону картку отримав захисник гостей Олександр Кучеренко.

"Рух" та "Інгулець" поки не здобули жодної перемоги у нинішньому сезоні УПЛ.

У неділю, 8 листопада, також зіграють київське "Динамо" та донецький "Шахтар", луганська "Зоря" і полтавська "Ворскла".

Результати інших матчів туру:

"Дніпро-1" - "Колос" (Ковалівка) - 0:2

голи: Євген Селезньов (25, з пенальті), Євген Смирний (58);

"Олімпік" (Донецьк) - "Маріуполь" - 3:3

голи: Беніто (36), Сергій Політило (79), Ібрагім Каргбо (90+4) - Данило Сікан (44, з пенальті), Дмитро Мишньов (45+2, з пенальті), В'ячеслав Танковський (73);

"Олександрія" - "Львів" - 1:0

гол: Максим Третьяков (70, з пенальті);

"Десна" (Чернігів) - "Минай" - 1:0

гол: Пилип Будківський (80).

Турнірне становище: "Динамо" - 20 очок (після 8-ми ігор), "Шахтар" - 16 (8), "Десна" - 16 (9), "Ворскла" - 15 (8), "Колос" - 15 (9), "Олімпік" - 13 (9), "Олександрія" - 13 (9), "Маріуполь" - 12 (9), "Зоря" - 10 (8), "Дніпро-1" - 8 (9), "Інгулець" - 7 (9), "Минай" - 6 (8), "Рух" - 4 (9), "Львів" - 4 (8).