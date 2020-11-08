Суперліга: чергова перемога «Дніпра»

Чинний чемпіон здобув сьому перемогу в сезоні, «Запоріжжя» зазнало третьої поразки поспіль.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. В матчі 5-го ігрового тижня «Дніпро» перемогло на власному майданчику «Запоріжжя» - 82:63, повідомляє Укрінформ.

«Дніпро» здобуло сьому перемогу в сезоні, обігравши вдома «Запоріжжя» - 82:63. Найрезультативніший гравець матчу: Віталій Мальчевський («Запоріжжя») – 17.

В іншому поєдинку дня «Тернопіль» приймає «Київ-Баскет».

Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 16 (8), «Дніпро» - 15 (8), «Тернопіль» - 13 (8), «Запоріжжя» - 13 (8).

Як повідомляв Укрінформ, в матчі 5-го ігрового тижня «Хімік» (Южне) переміг на власному майданчику «Черкаських Мавп» - 64:61.

Фото: сайт ФБУ