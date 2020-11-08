Вже 13-й футболіст «Динамо» здав позитивний тест на коронавірус

Півзахисник київського «Динамо» Олександр Андрієвський здав позитивний тест на COVID-19.

За інформацією «Динамоманії», тепер у «Динамо» вже 13 футболістів, які заразилися «ковідом», передає Укрінформ.

Раніше повідомлялося про позитивні тести Георгія Бущана, Дениса Бойка, Віталія Миколенка, Олександра Караваєва, Владислава Супряги, Миколи Шапаренка, Дениса Гармаша, Міккеля Дуелунда, Георгія Цітаішвілі і Тудора Белуце. Напередодні з'явилася неофіційна інформація, що захворіли ще двоє - Богдан Ледньов і Володимир Шепелєв.

Нагадаємо, «Динамо» сьогодні приймає донецький «Шахтар» на столичному НСК «Олімпійський», початок центрального матчу 9-го туру Прем'єр-ліги України (УПЛ) - о 17.00.

Кияни випереджають «гірників» на 4 очки в турнірній таблиці УПЛ.

На фото: Олександр Андрієвський («Динамоманія»).