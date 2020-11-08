Якщо «Шахтар» програє «Динамо», Каштру можуть звільнити – експерт

Євген Левченко вважає, що київський клуб сьогодні влаштує і нічия.

Колишній півзахисник збірної України Євген Левченко поділився очікуваннями від матчу між донецьким «Шахтарем» і київським «Динамо» в 9-му турі УПЛ, повідомляє zbirna.com.

«Всі будуть обережними. Однак «гірникам» втрачати нічого. Команді Каштру нічого не залишається, як діяти агресивно, намагатися вести гру. «Динамо» влаштує і нічия, а значить збереження комфортного відриву від «Шахтаря» в чотири очки. Думаю, наші гранди вийдуть вирішувати різні завдання.

Ця поразка може стати для наставника «гірників» фатальною. У таких випадках клуби зазвичай змінюють тренерів. «Шахтар» не може собі дозволити надати тренеру багато часу на будівництво команди. Тут важливо не стільки те, що «Шахтар» програв з рахунком 0:6 в матчі Ліги чемпіонів, а те, наскільки футболісти довіряють своєму тренеру. Якщо між ними пропала хімія, то краще розійтися», - розповів Левченко.

Як повідомляв Укрінформ, поєдинок «Динамо» - «Шахтар» відбудеться в неділю, 8 листопада. Початок о 17:00.