«Манчестер Сіті» - «Ліверпуль». Прогноз від Олександра Шовковського

Прогноз на матч «Ман Сіті» - «Ліверпуль»: господарі переможуть. Коефіцієнт 2

Час «Ман Сіті» демонструвати чемпіонський характер. Матч проти «Ліверпуля» - ідеальна нагода для Хосепа Гвардіоли нагадати про себе. У команди Юргена Клоппа переможна серія триває вже 5 матчів, але її продовжують переслідувати травми. Хто виявиться сильнішим у цій зустрічі аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Після перемоги в 1-му турі над «Вулвергемптоном» (3:1) в наступних матчах АПЛ «Ман Сіті» виграв лише двічі – у «Арсеналу» (1:0) і «Шеффілд Юнайтед» (1:0). Загалом в чемпіонаті у команди Гвардіоли 3 перемоги, 2 нічиї і 1 поразка.

«Ман Сіті» не програвав у 10 з 11 останніх матчів у АПЛ (8 перемог, 2 нічиї). На своєму полі у «Городян» в 9 попередніх поєдинках АПЛ 8 перемог, 7 з яких з «сухим» рахунком.

В ЛЧ задача-мінімум вже виконана – 3 перемоги в 3 матчах. 9 очок – це фактична перепустка в плей-офф. В останньому турі «Ман Сіті» вдома обіграв «Олімпіакос» (3:0).

Команда Клоппа в минулому турі обіграла «Вест Гем» (2:1) і вперше в цьому сезоні очолила турнірну таблицю чемпіонату. На своєму полі в АПЛ «Ліверпуль» не програє вже протягом 63 матчів (52 перемоги і 11 нічиїх). «Ліверпуль» повторив рекордну для клубу безпрограшну домашню серію в чемпіонаті, яка була встановлена ​​в період з 1978 по 1980 рік.

А ось на виїзді у «Червоних» показники скромніші: в 9 останніх поєдинках в АПЛ команда не виграла 6 матчів (2 нічиї та 4 поразки).

Лідирує «Ліверпуль» і у своїй групі в ЛЧ. Команда Клоппа виграла усі три стартові поєдинки. В минулому турі «Червоні» несподівано розгромили на виїзді «Аталанту» (5:0).

«Ман Сіті» - «Ліверпуль». Прогноз

Господарі переможуть, бо мають менше проблем. У «Ман Сіті» зараз чітко працюють усі командні механізми, тому Гвардіола обере вірний план, як нейтралізувати зірковий напад і пресинг «Червоних».

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