«Десна» вирвала перемогу у «Миная» в дев'ятому турі УПЛ

Футболісти "Десни" перемогли у суботу закарпатський "Минай" (1:0) у матчі 9-го туру чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

Вирішальний м'яч на київській "Оболонь-Арені" забив Пилип Будківський (80-та хвилина), передає Укрінформ.

На 6-й хвилині Анатолій Нурієв ("Минай") не реалізував пенальті.

На неділю, 8 листопада, заплановані поєдинки львівського "Руха" з "Інгульцем" із селища Петрове Кіровоградської області (початок о 14.00; транслюватиме телеканал "Футбол 1"), київського "Динамо" з донецьким "Шахтарем" (17.00; "2+2"), луганської "Зорі" з полтавською "Ворсклою" (19.30; "Уніан-ТБ").

Результати інших матчів, які відбулися 6-7 листопада:

"Дніпро-1" - "Колос" (Ковалівка) - 0:2

Голи: Євген Селезньов (25, з пенальті), Євген Смирний (58);

"Олімпік" (Донецьк) - "Маріуполь" - 3:3

Беніто (36), Сергій Політило (79), Ібрагім Каргбо (90+4) - Данило Сікан (44, з пенальті), Дмитро Мишньов (45+2, з пенальті), В'ячеслав Танковський (73);

"Олександрія" - "Львів" - 1:0

Максим Третьяков (70, з пенальті).

Турнірне становище: "Динамо" - 20 очок (після 8-ми ігор), "Шахтар" - 16 (8), "Десна" - 16 (9), "Ворскла" - 15 (8), "Колос" - 15 (9), "Олімпік" - 13 (9), "Олександрія" - 13 (9), "Маріуполь" - 12 (9), "Зоря" - 10 (8), "Дніпро-1" - 8 (9), "Минай" - 6 (8), "Інгулець" - 6 (8), "Львів" - 4 (8), "Рух" - 3 (8).