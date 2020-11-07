Гол Артема Кравця допоміг «Коньяспору» обіграти «Фенербахче»
Укрінформ
Український нападник забив вже 5 м’ячів в чемпіонаті Туреччини.
Нападник «Коньяспору» Артем Кравець відзначився голом у гостьовому матчі 8-го туру чемпіонату Туреччини проти «Фенербахче» (2:0), повідомляє Укрінформ.
Кравець провів на полі весь поєдинок. На 77-й хвилині українець забив другий гол «Коньяспору» в матчі. Гості здобули престижну перемогу в Стамбулі – 2:0.
Для Кравця це 5 гол у 6 матчах за «Коньяспор» в цьому сезоні. Кравець ділить з форвардом «Галатасарая» Радамелем Фалькао друге місце в гонці бомбардирів чемпіонату Туреччини.
Кравець перейшов до турецької команди з київського «Динамо» у вересні.
«Коньяспор» йде на 10-му місці чемпіонату Туреччини, набравши 9 очок після 7 матчів.
Фото: fanatik.com.tr