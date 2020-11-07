Гол Артема Кравця допоміг «Коньяспору» обіграти «Фенербахче»

Український нападник забив вже 5 м’ячів в чемпіонаті Туреччини.

Нападник «Коньяспору» Артем Кравець відзначився голом у гостьовому матчі 8-го туру чемпіонату Туреччини проти «Фенербахче» (2:0), повідомляє Укрінформ.

Кравець провів на полі весь поєдинок. На 77-й хвилині українець забив другий гол «Коньяспору» в матчі. Гості здобули престижну перемогу в Стамбулі – 2:0.

Для Кравця це 5 гол у 6 матчах за «Коньяспор» в цьому сезоні. Кравець ділить з форвардом «Галатасарая» Радамелем Фалькао друге місце в гонці бомбардирів чемпіонату Туреччини.

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Кравець перейшов до турецької команди з київського «Динамо» у вересні.

«Коньяспор» йде на 10-му місці чемпіонату Туреччини, набравши 9 очок після 7 матчів.

Фото: fanatik.com.tr