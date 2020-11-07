Завацька перемогла хорватку у півфіналі відбору турніру WTA в Лінці

Українська тенністка Катаріна Завацька (№117 WTA) обіграла у суботу хорватку Ану Конюх у стартовому раунді кваліфікації турніру WTA Interbational Upper Austria Ladies Linz в Лінці (Австрія) із призовим фондом 225 тис 500 дол.

Результат поєдинку, що тривав 2 години 41 хвилину, - 6:7 (3:7), 6:4, 6:2, передає Укрінформ.

Суперниця українки 2017 року була 20-ю "ракеткою" світу. Нині вона повернулася на корт після довгої перерви, пов'язаною із травмою, і поки перебуває на 539-у місці рейтингу.

У фіналі кваліфікації Катаріна зустрінеться з переможницею матчу Ангеліна Калініна (Україна, 162) - Ізабелла Шинікова (Болгарія, 203).

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Додамо, що в основній сітці турніру Upper Austria Ladies Linz зіграють українські тенісистки Даяна Ястремська (№29 WTA) та Марта Костюк (97).

Фото: j48tennis.net.