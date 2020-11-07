Марченко вийшов у фінал кваліфікації турніру АТР в Софії

Український тенісист Ілля Марченко виграв у суботу стартовий матч кваліфікації турніру ATP Tour 250 Sofia Open у столиці Болгарії із призовим фондом 389 тис 270 євро.

Ілля (№216 АТР) переміг Йозефа Ковалика (126) зі Словаччини - 7:5, 6:3, передає Укрінформ.

Тенісисти провели на корті 1 годину 36 хвилин.

У фіналі відбору до основної сітки українець зустрінеться з лідером посіву французом Жилем Сімоном (59).

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Додамо, що Марченко виступає у кваліфікації турнірів АТР уперше з липня 2018 року.

Фото: btu.org.