Марченко вийшов у фінал кваліфікації турніру АТР в Софії
Укрінформ
Український тенісист Ілля Марченко виграв у суботу стартовий матч кваліфікації турніру ATP Tour 250 Sofia Open у столиці Болгарії із призовим фондом 389 тис 270 євро.
Ілля (№216 АТР) переміг Йозефа Ковалика (126) зі Словаччини - 7:5, 6:3, передає Укрінформ.
Тенісисти провели на корті 1 годину 36 хвилин.
У фіналі відбору до основної сітки українець зустрінеться з лідером посіву французом Жилем Сімоном (59).
Додамо, що Марченко виступає у кваліфікації турнірів АТР уперше з липня 2018 року.
Фото: btu.org.