ФК «Олімпік» врятував матч з «Маріуполем» у 9 турі чемпіонату України

Футболісти донецького "Олімпіка" змогли 7 листопада звести унічию матч з "Маріуполем" (3:3) у 9-у тірі чемпіонату України з футболу серед клубів Прем'єр-ліги.

М'ячі на столичному стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського забили: Беніто (36-та хвилина), Сергій Політило (79) та Ібрагім Каргбо (90+4) - у "Олімпіка"; Данило Сікан (44, з пенальті), Дмитро Мишньов (45+2, з пенальті) і В'ячеслав Танковський (73) - у "Маріуполя", передає Укрінформ.

7 листопада також зустрінуться "Олександрія" та "Львів" (початок о 17.00; транслюватиме телеканал "Футбол 2"), чернігівська "Десна" і закарпатський "Минай" (19.30; "Футбол 2").

На неділю, 8 листопада, заплановані поєдинки львівського "Руха" з "Інгульцем" із селища Петрове Кіровоградської області (14.00; "Футбол 1"), київського "Динамо" з донецьким "Шахтарем" (17.00; "2+2"), луганської "Зорі" з полтавською "Ворсклою" (19.30; "Уніан-ТБ).

Розпочався тур у п'ятницю. "Дніпро-1" поступився в дома ковалівському "Колосу" - 0:2.

Голи: Євген Селезньов (25, з пенальті), Євген Смирний (58).

Турнірне становище: "Динамо" - 20 очок (після 8-ми ігор), "Шахтар" - 16 (8), "Ворскла" - 15 (8), "Колос" - 15 (9), "Десна" - 13 (8), "Олімпік" - 13 (9), "Маріуполь" - 12 (9), "Зоря" - 10 (8), "Олександрія" - 9 (8), "Дніпро-1" - 8 (9), "Минай" - 6 (7), "Інгулець" - 6 (8), "Львів" - 4 (7), "Рух" - 3 (8).

Фото: olimpik.com.