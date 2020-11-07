Українські гандболісти програли другий матч відбору Євро-2022

Гандболісти національної збірної України поступилися у суботу команді Росії у другій зустрічі кваліфікаційної групи 3 чемпіонату Європи-2022.

Результат поєдинку, що завершився на майданчику мінського Палацу спорту "Уруччя" - 28:30 (14:15), передає Укрінформ.

Найрезультативнішим у складі нашої команди стали Станіслав Жуков та Едуард Кравченко (по 6 голів).

Як повідомляло агентство, перша зустріч команд завершилася 5 листопада унічию 27:27.

У відбірковій групі 3 також виступають збірні Чехії та Фарерських островів, які ще не стартували.

Загалом у кваліфікації беруть участь 32 національні збірні, які розбиті на вісім груп. На Євро вийдуть по дві кращі команди кожного квартету, а також чотири з тих, що посядуть треті місця.

Кваліфікація Євро-2022 триватиме з листопада 2020-го по травень 2021 року. Фінал Євро-2022 пройде в Угорщині та Словаччині з 13-го по 30 січня.

Фото: handball.net.ua.