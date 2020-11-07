«Динамо» - «Шахтар». Прогноз на матч

«Динамо» прийматиме «Шахтар» 8 листопада в 9-у турі чемпіонату України. Початок матчу - о 17:00.

Цієї неділі відбудеться найпринциповіше протистояння чемпіонату України. На головній арені країни «Динамо» зіграє з «Шахтарем». Ця зустріч дуже важлива для обох команд з точки зору турнірного становища. Зараз кияни лідирують, випереджаючи «гірників» на чотири очки. Якщо динамівці як мінімум збережуть відрив, то вони цілком можуть піти на канікули в статусі зимових чемпіонів.

До речі, що стосується матчів команд, то в рамках чемпіонату України і у «Динамо», і у «Шахтаря» по 24 перемоги (ще 17 поєдинків завершилися внічию). Різниця м'ячів при цьому 81:79 на користь киян. Найбільше шансів вирватися вперед зараз у гірників, аналітики Parimatch дають їм 47% на перемогу.

Тут варто зазначити, що у «Шахтаря» було більше часу на відновлення. «Шахтар» грав в Лізі чемпіонів на день раніше «Динамо», яке до того ж ще й літало в Барселону. Не можна не згадати і про те, що кияни втратили через коронавірус ряд ключових футболістів. До того ж «Шахтар» напевно захоче взяти реванш у команди Мірчі Луческу за поразку в Суперкубку України. Так що з мотивацією у донеччан проблем точно не буде.

«Динамо» - «Шахтар»

Прогноз: Тотал матчу більше 2,5. Коефіцієнт - 1.74

Всі матчі «Динамо» і «Шахтаря» в цьому році завершувалися як мінімум з чотирма голами. Команди зараз виступають в Лізі чемпіонів і явно на ходу. А в такій принциповій зустрічі навряд чи хтось стане відсиджуватися в обороні. Ціна перемоги дуже велика, а нічия навряд чи когось влаштує. Швидше за все, ми побачимо відкритий футбол і багато забитих м'ячів.

«Динамо» - «Шахтар»

Прогноз: Команди заб'ють в обох таймах. Коефіцієнт - 1.65

Матчі українського класико тримають уболівальників в напрузі з першої хвилини і до фінального свистка. Ніхто не відбуває на поле номер і який би не був рахунок, всі намагаються ще раз відзначитися у воротах суперника. Саме тому, а також з огляду на статистику останніх матчів, можна очікувати, що ми побачимо голи в обох таймах.

«Динамо» - «Шахтар»

Прогноз: Перемога «Шахтаря» в один м'яч. Коефіцієнт - 3.95

Враховуючи всі фактори, найлогічніше очікувати саме перемогу «Шахтаря». Хоча, навіть з огляду на проблеми зі складом у «Динамо» легкої прогулянки у «гірників» не вийде. Це і показав недавній матч киян з «Барселоною». З великою різницею голів перемогти «Динамо» зараз не просто, але ж і переваги в один гол досить, щоб взяти заповітні три очки.