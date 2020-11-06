«Дніпро-1» програв «Колосу» на старті 9 туру футбольної Прем'єр-ліги України

Черговий, 9-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ) розпочався в п'ятницю, 6 листопада, поєдинком на "Дніпро-Арені".

Як повідомляв Укрнформ, стартовий матч туру між "Дніпром-1" і ковалівським "Колосом" завершився поразкою господарів з рахунком 0:2, повідомляє Укрінформ.

Авторами голів стали форвард "Колоса" Євген Селезньов, який реалізував пенальті на 25-й хвилині, і хавбек гостей Євген Смирний (58).

У другий ігровий день в суботу, 7 листопада, зустрінуться донецький "Олімпік" і "Маріуполь", "Олександрія" та "Львів", чернігівська "Десна" і закарпатський "Минай".

На неділю, 8 листопада, заплановані поєдинки львівського "Руху" з "Інгульцем" із селища Петрове Кіровоградської області, київського "Динамо" з донецьким "Шахтарем", луганської "Зорі" з полтавською "Ворсклою".

Турнірне становище: "Динамо" - 20 очок (після 8-ми ігор), "Шахтар" - 16 (8), "Ворскла" - 15 (8), "Колос" - 15 (9), "Десна" - 13 (8), "Олімпік" - 12 (8), "Маріуполь" - 11 (8), "Зоря" - 10 (8), "Олександрія" - 9 (8), "Дніпро-1" - 8 (9), "Минай" - 6 (7), "Інгулець" - 6 (8), "Львів" - 4 (7), "Рух" - 3 (8).

Фото пресслужби СК «Дніпро-1».