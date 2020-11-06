Новий сезон УХЛ: дебютанти і преміальні

Керівники Української хокейної ліги і представники Parimatch підвели підсумок сезону-2019/20 і презентували новий чемпіонат.

В приміщенні PMHUB відбулася презентація нового сезону УХЛ. Запрошеним гостям зі світу хокею і журналістам розповіли про новий сезон хокейної ліги. Також підвели підсумки минулого «коронавірусного» розіграшу і розкрили перспективи цьогорічного турніру.

По гарячим слідам специфічного сезону

Пандемія коронавірусу внесла свої корективи в реалії спорту, зокрема хокею. Вперше в історії сезон УХЛ тривав більше календарного року (402 дні). В умовах ковіду українська хокейна ліга другою відновила змагання після НХЛ. Сезон видався насиченим на події.

Кращим бомбардиром розіграшу-2019/20 став гравець «Кременчука» Дмитро Орлов (69 результативних дій). Найбільш запеклим протистоянням сезону став фінал між «Донбасом» і «Кременчуком». Останні здобули перемогу в овертаймі сьомого матчу між командами.

«Складно пояснити наші почуття, коли ми отримали кубок. Щоправда, раділи не довго, бо через три дні вже треба було грати. В першому турі «Донбас» більше хотів і тому переміг, але нічого, відіграємося наступного разу», – розповів про перемогу у фіналі та старт нового сезону захисник «Кременчука» Олександр Боєвих.

Новий сезон, нові виклики

«Вже п‘ятий рік поспіль ми розігруємо чемпіонат УХЛ і кожного разу ставимо все вищу планку», – сказав виконавчий директор УХЛ Олексій Брага. В новому сезоні планують багато нововведень.

Перш за все, когорту клубів поповнили абсолютні новачки – «Авангард» (Краматорськ) і «Маріуполь», а також повернувся легендарний київський «Сокіл». В новому сезоні з‘явився ще один турнір – Кубок Відкриття (гратимуть чемпіон та віце-чемпіон минулорічного сезону). Керівництво української хокейної ліги змінить процедуру нарахування залікових пунктів. В новому сезоні за перемогу команда отримуватиме 2 пункти, а за програш в овертаймі або ж по булітам – 1 пункт.

В сезоні зіграють 168 ігор (шість кіл – по три на виїзді і вдома). Головою суддівського корпусу став Максим Урда. Список арбітрів поповнили тринадцять осіб.

Олексій Брага також розказав про плани популяризації та підтримки хокею в Україні. Командам платитимуть преміальні за перемогу в матчах, вихід в плей-оф, півфінал і фінал відповідно. Поки відомо, що за кожен заліковий пункт колектив отримуватиме 100 доларів.

Безпосередньо на заході УХЛ оголосили про перепідписання угоди з каналом XSport і підписання договору з «Україна 24». Також стали відомі імена амбасадорів УХЛ. Ними стали автор творчої студії «95 квартал» Валерій Жидков і ведучий ютуб-каналу «Провокатор» Іван Унку.

Маленькими кроками вперед

Географія українського хокею розширюється. В лізі з‘явилося три нових клуби. Керівництво ліги анонсує про нові проекти, анонсує різноманітні програми.

Разом з київським «Соколом» відродилася й льодова арена «Атек». Хоч рівень гри команд в українській хокейній лізі бажає бути кращим, але в ній є видовищність та інтрига. Керівництво УХЛ заявляє, що попереду багато нових проектів та нових імен.

Віталій Ткачук, Київ

Фото: Parimatch