Кулач та Йовічевич - кращі футболіст і тренер жовтня в УПЛ

Українська футбольна Прем'ер-ліга назвала кращих гравця і тренера за підсумками жовтня.

Як передає Укрінформ, лауреатами місяці стали нападник полтавської "Ворскли" Владислав Кулач та хорватський наставник футбольного клубу "Дніпро-1" Ігор Йовічевич, повідомляє пресслужба УПЛ.

Кулач набрав 25 відсотків голосів. До трійки лідерів у цій номінації увійшли хавбек "Дніпра-1" Олександр Назаренко (21 відсоток) та ще один гравець "Ворскли" - голкіпер Дмитро Різник (19 відсотків).

Йовічевич має 45 відсотків голосів. Друге-третє місця розділили наставники донецького "Олімпіка" Ігор Климовський та ФК "Львів" Віталій Шумський (по 19 відсотків).

На фото: Владислав Кулач/vorskla.com.