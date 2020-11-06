Капітан Зорі: Треба виходити, грати за клуб, емблему, очки для України

Капітан футболістів луганської "Зорі" Микита Шевченко в ефірі програми "Шлях до Гданська" проаналізував розгромну поразку від грецького АЕКа у Лізі Європи.

Воротар не зміг назвати причин невдач, повідомляє Footballua.tv.

"Я сам собі не можу дати відповідь, що відбувається. Не лише сьогоднішній результат б'є по самолюбству. Ми вже в якійсь ямі. Я хочу відповісти на це запитання, але навіть собі не можу відповісти. Якщо ми пропустили чотири - все, значить, заслужили. Не хочу по гарячих слідах коментувати і наговорити зайвого, образити когось. Ми не можемо забити, ми мучимося, насилу створюємо моменти, нас б'ють, ми стоїмо. Не знаю, що відбувається... Атмосфера нормальна в команді. Я не можу пояснити, що відбувається. Будемо, щось думати. Чорні смуги закінчуються, але наша дуже затягнулася. Треба виходити і грати за клуб, емблему, очки для України. Є за що битися, але поки не виходить", - сказав Микита Шевченко.

Як повідомляв Укрінформ, у 3-у турі групового раунду Ліги Європи "Зоря" програла АЕКу на "Славутич-Арені" у Запоріжжі з рахунком 1:4.

Турнірне становище у квартеті G: "Лестер" (Англія) - 9 очок, "Брага" (Португалія) - 6, АЕК - 3, "Зоря" - 0.

У четвертому турі Ліги Європи 26 листопада луганчани зіграють з АЕКом в Афінах, а "Брага" прийматиме "Лестер".

Фото: Footboom.