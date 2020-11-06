Капітан Зорі: Треба виходити, грати за клуб, емблему, очки для України
Воротар не зміг назвати причин невдач, повідомляє Footballua.tv.
"Я сам собі не можу дати відповідь, що відбувається. Не лише сьогоднішній результат б'є по самолюбству. Ми вже в якійсь ямі. Я хочу відповісти на це запитання, але навіть собі не можу відповісти. Якщо ми пропустили чотири - все, значить, заслужили. Не хочу по гарячих слідах коментувати і наговорити зайвого, образити когось. Ми не можемо забити, ми мучимося, насилу створюємо моменти, нас б'ють, ми стоїмо. Не знаю, що відбувається... Атмосфера нормальна в команді. Я не можу пояснити, що відбувається. Будемо, щось думати. Чорні смуги закінчуються, але наша дуже затягнулася. Треба виходити і грати за клуб, емблему, очки для України. Є за що битися, але поки не виходить", - сказав Микита Шевченко.
Як повідомляв Укрінформ, у 3-у турі групового раунду Ліги Європи "Зоря" програла АЕКу на "Славутич-Арені" у Запоріжжі з рахунком 1:4.
Турнірне становище у квартеті G: "Лестер" (Англія) - 9 очок, "Брага" (Португалія) - 6, АЕК - 3, "Зоря" - 0.
У четвертому турі Ліги Європи 26 листопада луганчани зіграють з АЕКом в Афінах, а "Брага" прийматиме "Лестер".
Фото: Footboom.