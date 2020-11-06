Жіноча Ліга чемпіонів УЄФА: «Житлобуд-2» отримав наступних суперниць

У Ньйоні (Швейцарія) відбулася церемонія жеребкування другого відбіркового раунду жіночої футбольної Ліги чемпіонів сезону-2020/2021.

За її підсумками ім'я свого суперника дізнався харківський "Житлобуд-2". Українська команда в гостях зіграє з клубом "Сараєво-2000" (Бо́снія і Герцегови́на), повідомляє пресслужба УАФ.

Як повідомлялося, у першому відбірковому раунді футболістки "Житлобуда-2" розгромили вірменський "Алашкерт" - 9:0, а команда "Сараєво-2000" обіграла ізраїльский "Рамат-Хашарон" - 4:0.

Жеребкування сформувало 10 пар, які в одноматчевих дуелях визначать учасників 1/16 фіналу змагань.

2-й відбірковий раунд пройде 18-19 листопада нинішнього року. Фінал жіночої Ліги чемпионів запланований на 16 травня 2021 року. Місце проведення - Гетеборг (Швеція).

Фото: uefa.com.