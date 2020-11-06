Призер Олімпійських ігор Ганна Безсонова уперше стала мамою

Дворазовий бронзовий призер Олімпійських ігор з художньої гімнастики Ганна Безсонова народила першу дитину.

Про народження хлопчика 36-річна володарка численних нагород чемпіонатів світу та Європи повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Щаслива мама продемонструвала дитячу ніжку, яку тримає в руках, і написала "+1 Baby Boy".

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Нагадаємо, що Анна є дочкою відомого у минулому футболіста київського "Динамо" Володимира Безсонова та чемпіонки світу у групових вправах з художньої гімнастики Вікторії Безсонової.

Фото: instagram.com/annabessonova.