Призер Олімпійських ігор Ганна Безсонова уперше стала мамою
Укрінформ
Дворазовий бронзовий призер Олімпійських ігор з художньої гімнастики Ганна Безсонова народила першу дитину.
Про народження хлопчика 36-річна володарка численних нагород чемпіонатів світу та Європи повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Щаслива мама продемонструвала дитячу ніжку, яку тримає в руках, і написала "+1 Baby Boy".
Нагадаємо, що Анна є дочкою відомого у минулому футболіста київського "Динамо" Володимира Безсонова та чемпіонки світу у групових вправах з художньої гімнастики Вікторії Безсонової.
Фото: instagram.com/annabessonova.