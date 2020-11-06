«UA: Перший» покаже гонки Кубка та чемпіонату світу з біатлону

Телеканал "UA: Перший" транслюватиме Кубок і чемпіонат світу з біатлону сезону-2020/2021.

Про це повідомляє TV.suspilne.media.

"UA:Перший" транслюватиме біатлон у повному обсязі. В Україні багато шанувальників цього виду спорту. Тому для нас важливо якісно висвітлювати кожну подію нового сезону. Торішні трансляції продемонстрували стабільно високі рейтингові показники. Це свідчення того, що біатлон популярний і потрібний українському глядачеві, а тому має бути доступним кожному уболівальнику", - заявив виконавчий продюсер творчого об'єднання спортивних програм Микита Хорозов.

Перший етап Кубка світу стартує 28 листопада у фінському Контіолахті.

Гонки першого етапу:

Субота, 28 листопада. Чоловіки, індивідуальна гонка (20 км). Початок о 12.00.

Субота, 28 листопада. Жінки, індивідуальна гонка (15 км). 15.20.

Неділя, 29 листопада. Чоловіки, спринт (10 км). 11.30.

Неділя, 29 листопада. Жінки, спринт (7,5 км). 14.40.

Фото: tv.suspilne.media.