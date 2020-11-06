«UA: Перший» покаже гонки Кубка та чемпіонату світу з біатлону
Про це повідомляє TV.suspilne.media.
"UA:Перший" транслюватиме біатлон у повному обсязі. В Україні багато шанувальників цього виду спорту. Тому для нас важливо якісно висвітлювати кожну подію нового сезону. Торішні трансляції продемонстрували стабільно високі рейтингові показники. Це свідчення того, що біатлон популярний і потрібний українському глядачеві, а тому має бути доступним кожному уболівальнику", - заявив виконавчий продюсер творчого об'єднання спортивних програм Микита Хорозов.
Перший етап Кубка світу стартує 28 листопада у фінському Контіолахті.
Гонки першого етапу:
Субота, 28 листопада. Чоловіки, індивідуальна гонка (20 км). Початок о 12.00.
Субота, 28 листопада. Жінки, індивідуальна гонка (15 км). 15.20.
Неділя, 29 листопада. Чоловіки, спринт (10 км). 11.30.
Неділя, 29 листопада. Жінки, спринт (7,5 км). 14.40.
Фото: tv.suspilne.media.