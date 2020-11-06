Україна залишається 12-ю в рейтингу УЄФА

Наші клуби програли усі матчі цього тижня і ще більше відстали від Шотландії.

Україна залишилася на 12-му місці рейтингу УЄФА за підсумками чергового єврокубкового тижня, повідомляє Укрінформ.

Всі українські клуби на тижні програли: «Шахтар» - «Боруссії» М (0:6), «Динамо» - «Барселоні» (1:2), а «Зоря» - АЕКу (1:4).

Минулого тижня українців випередила Шотландія. Нині ж клуби цієї країни збільшили свій відрив до 0,475 бала. При цьому скарбничку Шотландії поповнив «Рейнджерс», який вчора зіграв внічию з «Бенфікою» (3:3).

Скорочує відрив Туреччина, представники якої – «Башакшахір» і «Сівасспор» - обіграли «Манчестер Юнайтед» (2:1) і «Карабах» (2:0) відповідно