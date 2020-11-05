Українські гандболісти з нічиєї стартували у кваліфікації Євро-2022

Гандболісти національної збірної України зіграли у четвер унічию з командою Росії у стартовому матчі відбіркової групи 3 чемпіонату Європи-2022.

Результат поєдинку, що завершився на майданчику мінського Палацу спорту "Уруччя" - 27:27 (13:16), передає Укрінформ.

Найрезультативнішим у складі нашої команди став Станіслав Жуков (7 голів).

Наступний очний поєдинок команди проведуть у Мінську у суботу, 7 листопада. початок гри - о 14.00.

У відбірковій групі 3 також виступають збірні Чехії та Фарерських островів.

У кваліфікації беруть участь 32 національні збірні, які розбиті на вісім груп. На Євро вийдуть по дві кращі команди кожного квартету, а також чотири з тих, що посядуть треті місця.

Квалификация Євро-2022 триватиме з листопада 2020-го по травень 2021 року. Фінал Евро-2022 пройде в Угорщині та Словаччині з 13-го по 30 січня.

Фото: handball.net.ua.