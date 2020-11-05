На збір до Фінляндії вирушила команда «Б» збірної України з біатлону
Укрінформ
На закордонний передсезонний збір до Вуокатті (Фінляндія) вилетіла команда "Б" збірної України з біатлону.
Про це "Суспільному Спорт" повідомив тренер команди Валерій Лєсніков.
Раніше до сезону команда "Б" готувалася в Україні.
У складі команди "Б" на збір до Вуокатті полетіли 9 біатлоністок та 7 біатлоністів.
Жінки - Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина, Надія Бєлкіна, Анна Кривонос, Анастасія Рассказова, Оксана Москаленко, Ірина Петренко, Олена Городна і Юлія Городна;
чоловіки - Андрій Доценко, Віталій Труш, Артем Тищенко, Руслан Бригадир, Роман Боровик, Сергій Телень та Денис Насико.
Відзначимо, що у Вуокатті також базується команда "А" збірної України, яка переїхала туди з австрійського Рамзау.
Фото: suspilne.media.