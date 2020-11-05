На збір до Фінляндії вирушила команда «Б» збірної України з біатлону

На закордонний передсезонний збір до Вуокатті (Фінляндія) вилетіла команда "Б" збірної України з біатлону.

Про це "Суспільному Спорт" повідомив тренер команди Валерій Лєсніков.

Раніше до сезону команда "Б" готувалася в Україні.

У складі команди "Б" на збір до Вуокатті полетіли 9 біатлоністок та 7 біатлоністів.

Жінки - Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина, Надія Бєлкіна, Анна Кривонос, Анастасія Рассказова, Оксана Москаленко, Ірина Петренко, Олена Городна і Юлія Городна;

чоловіки - Андрій Доценко, Віталій Труш, Артем Тищенко, Руслан Бригадир, Роман Боровик, Сергій Телень та Денис Насико.

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Відзначимо, що у Вуокатті також базується команда "А" збірної України, яка переїхала туди з австрійського Рамзау.

Фото: suspilne.media.