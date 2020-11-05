Перша ліга: «Гірник-Спорт» програв у Горішніх Плавнях «Волині»

Один з лідерів чемпіонату України з футболу серед команд Першої ліги "Гірник-Спорт" досить несподівано програв у четвер з великим рахунком на власному полі луцькій "Волині" - 0:3.

М'ячі на стадіоні "Юність" у Горішніх Плавнях забили Джемаль Кизилатеш (6-та і 14-та хвилини) та Євген Протасов (36), передає Укрінформ. Результати інших поєдинків: "Прикарпаття" (Івано-Франківськ) - "Кристал" (Херсон) - 1:1, "Кремінь" (Кременчук) - "Миколаїв" - 1:1, "ВПК-Агро" (Шевченківка) - "Нива" (Тернопіль) - 1:0, "Верес" (Рівне) - "Металіст 1925" (Харків) - 0:0, "Авангард" (Краматорськ) - "Полісся" (Житомир) - 0:3. 5 листопада також пройдуть поєдинки "Чорноморець" (Одеса) - "Агробізнес" (Волочиськ) та "Оболонь" (Київ) - "Альянс" (Липова Долина). Читайте також: Матч Кубка України «ВПК-Агро» - «Олімпік» пройде 13 листопада у Дніпрі Становище лідерів: "Чорноморець" - 21 очко (після 10-ти ігор), "Гірник-Спорт" - 20 (10), "Верес" - 18 (9), "Волинь" - 18 (10),"Полісся" - 16 (9), "Металіст 1925" - 16 (10). Фото: ua-football.com.